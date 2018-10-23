Сокамерник Кокорина носит футболку "Спартака"

Теги александр кокоринзенит санкт-петербург

Сокамерник Кокорина носит футболку "Спартака"Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал о том, с кем в камере находится форвард Александр Кокорин.

Один из сокамерников футболиста - некий 30-летний Дмитрий, который является болельщиком "Спартакак".

"Его зовут Дмитрий. Ему около 30 лет, живёт в Москве, хотя родился во Владимирской области. До заключения работал менеджером в компании. Это очень интеллигентный человек с доброй душой, а не какой-то опасный преступник. В прошлом он также не был судим. Дмитрий был задержан в ходе рейда по поимке граждан, находящихся в розыске. Обвиняется в злостной неуплате алиментов, хотя вину и не признаёт. По его словам, произошла ошибка судебных приставов, которая и привела к заключению под стражу. Как мне стало известно, бывшая жена готова отказаться от своих притязаний, так как положенную сумму он уже выплатил. Мы с коллегами подсказали, что необходимо обратиться в прокуратуру, хотя руководство СИЗО посоветовало этого не делать. К сожалению, мелочи могут привести к подобным печальным последствиям. 

Они неплохо ладят друг с другом. В их встрече присутствует доля иронии. Кокорин - футболист "Зенита", а Дмитрий вынужден надевать футболку московского "Спартака", так как сменную одежду ему никто не передал", - отметил Мельников. 

Читайте: Российский хоккеист о Кокорине и Мамаеве: "Избивать толпой одного - это по-бабски" | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Арсеналом" и пробился в 1/8 финала Кубка Англии

"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Арсеналом" и пробился в 1/8 финала Кубка Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов