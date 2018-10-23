Сокамерник Кокорина носит футболку "Спартака"

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал о том, с кем в камере находится форвард Александр Кокорин.

Один из сокамерников футболиста - некий 30-летний Дмитрий, который является болельщиком "Спартакак".

"Его зовут Дмитрий. Ему около 30 лет, живёт в Москве, хотя родился во Владимирской области. До заключения работал менеджером в компании. Это очень интеллигентный человек с доброй душой, а не какой-то опасный преступник. В прошлом он также не был судим. Дмитрий был задержан в ходе рейда по поимке граждан, находящихся в розыске. Обвиняется в злостной неуплате алиментов, хотя вину и не признаёт. По его словам, произошла ошибка судебных приставов, которая и привела к заключению под стражу. Как мне стало известно, бывшая жена готова отказаться от своих притязаний, так как положенную сумму он уже выплатил. Мы с коллегами подсказали, что необходимо обратиться в прокуратуру, хотя руководство СИЗО посоветовало этого не делать. К сожалению, мелочи могут привести к подобным печальным последствиям.

Они неплохо ладят друг с другом. В их встрече присутствует доля иронии. Кокорин - футболист "Зенита", а Дмитрий вынужден надевать футболку московского "Спартака", так как сменную одежду ему никто не передал", - отметил Мельников.

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