Сокамерники Мамаева ждут благодарности за матч в СИЗО

Общественный наблюдатель Иван Мельников рассказал, что вызвало недовольство у сокамерников Павла Мамаева.

"Сокамерникам Павла Мамаева два месяца назад обещали благодарности за футбольный матч в СИЗО, однако администрация молчит. Эти благодарности имеют большое значение при изменении режима и когда рассматривают вопрос об УДО", - заявил Мельников.

Игра в СИЗО прошла 14 февраля. Мамаев принимал участие в матче и отметился семью забитыми мячами.

Напомним, что по последнему решению суда Мамаев и Александр Кокорин будут находиться в СИЗО до 25 сентября.

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