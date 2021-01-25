Сократис перешел в "Олимпиакос"

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Сократис перешел в "Олимпиакос"Экс-защитник "Арсенала" Сократис Папастатопулос вернулся в чемпионат Греции.

32-летний игрок подписал соглашение с "Олимпиакосом" до лета 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, что 20 января "канониры" расторгли договор с Сократисом. По информации источника, в "Олимпиакосе" футболист будет получать 2,5 млн евро в год.

В текущем сезоне АПЛ футболист не выходил на поле в составе лондонского клуба.

Кроме "Арсенала", грек защищал цвета АЕКа, "Вердера", "Боруссии" Дортмунд, "Дженоа" и "Милана".

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