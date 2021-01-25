Сократис перешел в "Олимпиакос"

Экс-защитник "Арсенала" Сократис Папастатопулос вернулся в чемпионат Греции.

32-летний игрок подписал соглашение с "Олимпиакосом" до лета 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, что 20 января "канониры" расторгли договор с Сократисом. По информации источника, в "Олимпиакосе" футболист будет получать 2,5 млн евро в год.



В текущем сезоне АПЛ футболист не выходил на поле в составе лондонского клуба.