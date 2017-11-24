Сол Кэмпбелл хочет возглавить сборную США

Легенда лондонского "Арсенала" Сол Кэмпбелл заявил о желании возглавить сборную США, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, 43-летний специалист уверен, что он мог бы помочь национальной команде Соединённых Штатов, если бы в федерации обратили внимание на его кандидатуру.

Стоит отметить, что с января 2017 года Кэмпбелл входит в тренерский штаб сборной Тринидада и Тобаго.

Не пропустите: Власти России обвинили США в подготовке атаки на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru