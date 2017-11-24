Сол Кэмпбелл хочет возглавить сборную США
Легенда лондонского "Арсенала" Сол Кэмпбелл заявил о желании возглавить сборную США, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, 43-летний специалист уверен, что он мог бы помочь национальной команде Соединённых Штатов, если бы в федерации обратили внимание на его кандидатуру.
Стоит отметить, что с января 2017 года Кэмпбелл входит в тренерский штаб сборной Тринидада и Тобаго.
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|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
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|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|ДК Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
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|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
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|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
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|8
|Whitecaps
|34
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|9
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|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34