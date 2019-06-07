Сол Кэмпбелл назвал английские клубы, которые подошли бы Дзюбе

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Сол Кэмпбелл назвал английские клубы, которые подошли бы Дзюбе

Экс-игрок сборной Англии Сол Кэмпбелл отреагировал на слухи о том, что форвард "Зенита" Артем Дзюба может перебраться в АПЛ.

"Я помню игру Дзюбы на мундиале. Ему 30 лет? Замечательно! Это большой и мощный таргетмен. В АПЛ ему будут нужны такие качества.

Я думаю, что Дзюба хорошо подошел бы "Кардиффу" или "Хаддерсфилду", но эти клубы опустились в Чемпионшип. Может быть еще "Эвертон", - приводит слова Кэмпбелла 380TV.

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