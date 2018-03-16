Сол Кэмпбелл сравнил премьер-министра Британии с Гитлером

Экс-игрок сборной Англии Сол Кэмпбелл прокомментировал слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Напомним, что Мэй сообщила, что никто из высокопоставленных министров страны не будет присутствовать на ЧМ-2018.

"Часто политики используют спорт и, в частности, футбол, чтобы контролировать сознание людей и иметь власть над ними. Гитлер и Муссолини поступали именно так" - приводит слова Кэмпбелла The Sun.

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