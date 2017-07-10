Соланке перешел в "Ливерпуль"

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Соланке перешел в "Ливерпуль"

Форвард Доминик Соланке присоединился к "Ливерпулю", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист подписал с клубом соглашение до лета 2022 года. До этого игрок был свободным агентом.

Сообщается, что "Челси", которому принадлежал Соланке, хочет получить за переход 10 миллионов евро.

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