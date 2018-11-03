Солари: "Это была выстраданная победа"

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Солари: "Это была выстраданная победа"

Исполняющий обязанности главного тренера мадридского "Реала" Сантьяго Солари дал комментарии после матча 11-го тура Примеры против "Вальядолида".

"Это была выстраданная победа, но кризис невозможно преодолеть легко. Да и соперник был силён, поэтому нам пришлось играть строго и биться до самого конца. Нам была нужна эта победа" - приводит слова Солари Marca.

Отметим, что "Реал" прервал свою пятиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате, благодаря чему поднялся на шестое место в турнирной таблице первенства.

Не пропустите видеообзор матча "Реал" - "Вальядолид". | http://soccernews.ru

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