Солари хочет поработать в АПЛ

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Солари хочет поработать в АПЛ

Бывший наставник мадридского "Реала" Сантьяго Солари признался, что ему хотелось бы возглавить один из клубов английской Премьер-лиги.

"Я бы хотел поработать в Европе, меня интересуют серьёзные проекты в одной из ведущих лиг. В прошлом году я видел, как выросла АПЛ. Английские клубы фантастически выступили в еврокубках. Там собрано много культур - работают испанские тренеры, немецкие, английские. Мне нравится и стиль футбола - атакующий, с высоким темпом, агрессивный", - цитирует Солари BBC.

Напомним, что аргентинец возглавил "Реал" в октябре 2018 года после увольнения Хулена Лопетеги, но уже в марте его сменил вернувшийся в клуб Зинедин Зидан.

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