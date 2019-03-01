Солари испугался фанатов "Реала" и скрылся от них

Главный тренер мадридского "Реала" Сантьяго Солари испугался фанатов своей команды и скрылся от них, сообщает испанская пресса.

Инцидент произошёл в четверг, 28 февраля, на следующий день после поражения в Эль Класико со счётом 0:3.

Аргентинский наставник, покидая клубную базу после тренировки, увидел болельщиков, после чего развернул свой автомобиль и уехал в другом направлении.

Стоит отметить, что футболисты "сливочных" так странно себя не вели и уезжали с базы через главный вход.

Солари возглавил "Реал" 30 октября после увольнения Хулена Лопетеги.

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