Солари испугался фанатов "Реала" и скрылся от них

Теги реал мадридсантьяго солари

Солари испугался фанатов "Реала" и скрылся от них

Главный тренер мадридского "Реала" Сантьяго Солари испугался фанатов своей команды и скрылся от них, сообщает испанская пресса.

Инцидент произошёл в четверг, 28 февраля, на следующий день после поражения в Эль Класико со счётом 0:3.

Аргентинский наставник, покидая клубную базу после тренировки, увидел болельщиков, после чего развернул свой автомобиль и уехал в другом направлении.

Стоит отметить, что футболисты "сливочных" так странно себя не вели и уезжали с базы через главный вход.

Солари возглавил "Реал" 30 октября после увольнения Хулена Лопетеги.

Не пропустите: "Барселона" потроллила Модрича. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дзюба vs Медведев: в "Зените" состоялась дуэль пенальтистов

Дзюба vs Медведев: в "Зените" состоялась дуэль пенальтистов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 25 57
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 25 50
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 25 48
4 Хетафе Хетафе 25 39
5 Севилья Севилья 25 37
6 Алавес Алавес 25 37
7 Бетис Бетис 25 36
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 25 35
9 Валенсия Валенсия 25 33
10 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 25 33
11 Эйбар Эйбар 25 31
12 Леганес Леганес 25 30
13 Леванте Леванте 25 30
14 Эспаньол Эспаньол 25 30
15 Жирона Жирона 25 28
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 25 26
17 Сельта Виго Сельта Виго 25 25
18 Вильярреал Вильярреал 25 23
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 25 23
20 Уэска Уэска 25 19
Полная таблица

топ-5 тегов