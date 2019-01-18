Солари мощно высказался о Бензема

Теги карим бенземареал мадридсантьяго солари

Солари мощно высказался о Бензема

Наставник "Реала" Сантьяго Солари высказался о форварде Кариме Бензема.

"У Бензема поврежден мизинец, однако это не помешает ему принять участие в следующем матче. Он отлично играет в этом сезоне и является сильнейшим звеном в атаке" - приводит слова Солари Goal.com.

Бензема в нынешнем сезоне провел 30 матчей, в которых отметился 12 голами и 6 ассистами.

"Реал" завтра в рамках Примеры сыграет против "Севильи". "Реал" в случае победы, сместит их с 3-й позиции.

Читайте также: Солари недоволен Марсело: подробности внутреннего конфликта в "Реале". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Глушакову предъявили новое обвинение

Глушакову предъявили новое обвинение

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 43
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 38
3 Севилья Севилья 19 33
4 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 33
5 Алавес Алавес 19 32
6 Хетафе Хетафе 19 28
7 Бетис Бетис 19 26
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 25
9 Жирона Жирона 19 24
10 Эспаньол Эспаньол 19 24
11 Валенсия Валенсия 19 23
12 Леванте Леванте 19 23
13 Леганес Леганес 19 22
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 22
15 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 22
16 Эйбар Эйбар 19 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 19 19
19 Вильярреал Вильярреал 19 17
20 Уэска Уэска 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов