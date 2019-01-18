Солари мощно высказался о Бензема

Наставник "Реала" Сантьяго Солари высказался о форварде Кариме Бензема.

"У Бензема поврежден мизинец, однако это не помешает ему принять участие в следующем матче. Он отлично играет в этом сезоне и является сильнейшим звеном в атаке" - приводит слова Солари Goal.com.

Бензема в нынешнем сезоне провел 30 матчей, в которых отметился 12 голами и 6 ассистами.

"Реал" завтра в рамках Примеры сыграет против "Севильи". "Реал" в случае победы, сместит их с 3-й позиции.

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