Солари может возглавить "Интер Майами"

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Солари может возглавить "Интер Майами"

Бывший тренер "Реала" Сантьяго Солари может стать главным тренером "Интер Майами", владельцем которого является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм. Об этом сообщает DirecTV Sports.

Напомним, специалист этой весной покинул мадридский клуб из-за неудовлетворительных результатов.

Бекхэм и Солари вместе играли в "Реале". "Интер Майами" начнет выступать в МЛС со следующего сезона. 

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