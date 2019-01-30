Солари назвал лучший клуб в истории

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Солари назвал лучший клуб в истории
Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари ответил наставнику "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле, который не включил королевский клуб в число лучших европейских команд за последнее десятилетие.

"Я думаю, что Гвардиола специально не включил "Реал" в тройку лучших клубов последнего десятилетия. Не думаю, что стоит говорить о десятилетии. "Реал" это лучший клуб в истории футбола. Мы никогда никого не недооцениваем, ни в какой ситуации", - приводит слова Солари AS.

Напомним, что Солари возглавил "Реал" по ходу нынешнего сезона, сменив на посту наставника Хулена Лопетеги.

Не пропустите: "Реал" нацелился на форварда, которым интересуется "Барселона". | http://soccernews.ru

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