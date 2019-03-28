Солари не ожидал увольнения из "Реала" посреди сезона

Бывший наставник "Реала" Сантьяго Солари был шокирован новостью о своей отставке, сообщает El Confidencial.

По информации источника, аргентинский специалист рассчитывал доработать до конца сезона, однако 11 марта клуб уволил его и назначил Зинедина Зидана.

После этого "Реал" обещал Солари пост в в структуре "бланкос", но до сих пор тренер не получил ни одного конкретного предложения.

Сейчас 42-летний аргентинец отдыхает в своём доме на Ибице.

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