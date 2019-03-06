Солари не собирается подавать в отставку

Наставник мадридского "Реала" Сантьяго Солари после разгромного поражения от "Аякса" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов высказался о своём будущем.

"Я пришёл на пресс-конференцию не для того, чтобы сдаться. Сезон продолжается, у нас ещё есть Ла Лига", - цитирует аргентинского специалиста Goal.com.

По итогам 26 туров "Реал" занимает третье место в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующей "Барселоны" на 12 очков.

42-летний Солари возглавил "сливочных" 30 октября 2018 года. С королевским клубом он заключил трёхлетний контракт.

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