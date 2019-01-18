Солари недоволен Марсело: подробности внутреннего конфликта в "Реале"

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Солари недоволен Марсело: подробности внутреннего конфликта в "Реале"

Главный тренер мадридского "Реала" Сантьяго Солари недоволен тем, что вес бразильского защитника команды Марсело превышает норму на пять-шесть килограммов, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в связи с этим могут быть проблемы у футболиста со здоровьем. Также лишний вес имеет и полузащитник Иско, из-за чего в последнее время не часто играет в основном составе.

30-летний Марсело выступает за "Реал" с 2007 года, всего он провел за королевский клуб 471 матч во всех турнирах, забил 36 мячей и отдал 87 голевых пасов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: У Солари возникли разногласия с руководством "Реала". | http://soccernews.ru

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