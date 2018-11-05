Солари обнаружил причину неудачных выступлений "Реала"

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Солари обнаружил причину неудачных выступлений "Реала"

Исполняющий обязанности наставника "Реала" Сантьяго Солари принялся наводить порядок в команде.

Как сообщает El Chiringuito, спустя несколько тренировок аргентинец обнаружил причину неудачных выступлений "Реала". Так, по мнению тренера, всему виной слабая физическая подготовка игроков.

Напомним, что Солари на этом посту сменил Хулена Лопетеги.

После 11 туров "Реал" занимает 6-е место, отставая от лидирующей в Примере "Барселоны" на 7 очков.

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