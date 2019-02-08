Солари озвучил претензии к Иско

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Солари озвучил претензии к Иско
Главный тренер мадридского "Реала" Сантьяго Солари прокомментировал слова полузащитника Иско, который выразил недовольство своим положением в команде.

"Все игроки должны работать и прогрессировать. Это необходимо делать на тренировках, чтобы иметь возможность выйти на поле. Профессионал должен выкладываться на тренировках на сто процентов, так как это является его работой. Сейчас у нас в команде все хорошо, игроки выполняют мои требования", - приводит слова Солари Goal.

Ранее сообщалось, что Иско рассматривает вариант со сменой клуба в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 26-летний хавбек провел за "Реал" 25 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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