Солари поделился ожиданиями от матча с "Аяксом"

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Солари поделился ожиданиями от матча с "Аяксом"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари рассказал, чего ждет от матча против "Аякса" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

"Марсело - потрясающий игрок, для которого команда всегда на первом месте. Он отлично показывает себя на тренировках.  

Завтра у нас важная игра, и мы думаем только о ней. У нас остались хорошие воспоминания от стадиона "Аякса". У "Аякса" отличные игроки и их нужно уважать", - сказал тренер.

Матч "Аякс" - "Реал" пройдет завтра, 13 февраля. Начало - 23:00 (мск).

А еще: Марсело назвал условие для ухода из "Реала"| http://soccernews.ru

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