Солари поделился ожиданиями от матчей с "Барселоной" в Кубке Испании

Наставник мадридского "Реала" Сантьяго Солари поделился ожиданиями от матчей с "Барселоной" в рамках 1/2 финала Кубка Испании.

"В полуфиналах сыграют четыре великие команды. Оба противостояния будут зрелищными и интересными. Мы взволнованы, но нужно быть готовыми ко всему. Иначе мы не сможем бороться за все трофеи. Мы готовы к полуфиналу. Для победы все игроки должны работать как единое целое" - приводит слова Солари ESPN.

Напомним, что 6 февраля "Реал" и "Барселона" сыграют на "Камп Ноу", а 27 февраля - на "Сантьяго Бернабеу".

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