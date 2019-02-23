Солари поставил задачу для "Реала" на матч с "Леванте"
Наставник мадридского "Реала" Сантьяго Солари высказался в преддверии матча 25-го тура Примеры против "Леванте".
По словам аргентинца, главная задача команды - сократить отставание от "Атлетико" и лидирующей "Барселоны".
"На прошлой неделе мы потеряли очки. Отрыв увеличился, поэтому мы должны сократить его снова. "Реал" должен сражаться в Ла Лиге до конца. Завтра мы сыграем на стадионе, где всегда сложно. Нужно действовать интенсивно, чтобы обыграть соперника. Мы должны включиться с первой минуты, играть в свой футбол, высоко прессинговать, действовать сплочённо и агрессивно", - сказал Солари.
Напомним, что матч "Леванте" - "Реал" состоится в воскресенье, 24 февраля, в 22:45 по московскому времени.
По итогам 24 туров "сливочные" отстают от "Атлетико" на 2 очка, а от "Барселоны" - на 9.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|24
|54
|2
|Атлетико Мадрид
|24
|47
|3
|Реал Мадрид
|24
|45
|4
|Хетафе
|25
|39
|5
|Севилья
|24
|37
|6
|Алавес
|24
|36
|7
|Реал Сосьедад
|24
|34
|8
|Бетис
|24
|33
|9
|Валенсия
|24
|32
|10
|Эйбар
|24
|31
|11
|Атлетик Бильбао
|24
|30
|12
|Леванте
|24
|30
|13
|Эспаньол
|25
|30
|14
|Леганес
|24
|29
|15
|Жирона
|24
|27
|16
|Реал Вальядолид
|24
|26
|17
|Сельта Виго
|24
|24
|18
|Вильярреал
|24
|23
|19
|Райо Вальекано
|25
|23
|20
|Уэска
|25
|19