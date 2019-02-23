Солари поставил задачу для "Реала" на матч с "Леванте"

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Солари поставил задачу для "Реала" на матч с "Леванте"

Наставник мадридского "Реала" Сантьяго Солари высказался в преддверии матча 25-го тура Примеры против "Леванте".

По словам аргентинца, главная задача команды - сократить отставание от "Атлетико" и лидирующей "Барселоны".

"На прошлой неделе мы потеряли очки. Отрыв увеличился, поэтому мы должны сократить его снова. "Реал" должен сражаться в Ла Лиге до конца. Завтра мы сыграем на стадионе, где всегда сложно. Нужно действовать интенсивно, чтобы обыграть соперника. Мы должны включиться с первой минуты, играть в свой футбол, высоко прессинговать, действовать сплочённо и агрессивно", - сказал Солари.

Напомним, что матч "Леванте" - "Реал" состоится в воскресенье, 24 февраля, в 22:45 по московскому времени.

По итогам 24 туров "сливочные" отстают от "Атлетико" на 2 очка, а от "Барселоны" - на 9.

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