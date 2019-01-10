Солари прокомментировал крупную победу над "Леганесом" в Кубке Короля

Наставник мадридского "Реала" Сантьяго Солари прокомментировал крупную победу своей команды над "Леганесом" в первом матче 1/8 финала Кубка Короля.

"Мы провели хороший матч. Хочу отметить Винисиуса, который серьёзно прогрессирует. Хотя развиваться в "Реале" не так просто. Также мне бы хотелось похвалить Кейлора Наваса. Он хорошо себя показал. Я и раньше говорил, что Навас остаётся важным игроком для команды. Что касается отсутствия Иско в стартовом составе, то моя работа заключается в том, чтобы выбирать состав, хоть это и не всегда приятно" - приводит слова Солари официальный сайт королевского клуба.

Напомним, что "Реал" разгромил "Леганес" со счётом 3:0. Ответный матч состоится 16 января на стадионе "Бутарке".

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