Солари прокомментировал низкую посещаемость "Бернабеу"

2 Теги реал мадридсантьяго соларилеганес

Солари прокомментировал низкую посещаемость "Бернабеу"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари рассказал, что думает о низкой посещаемости на матче Кубка Испании с "Леганесом" (3:0).

На матч пришло 44 231 болельщика. Это худший показатель клуба в сезоне.

"У "Реала" огромное количество фанатов по всему миру, в каждой стране. "Реал" - мировой бренд, однако не все могут прийти на "Сантьяго Бернабеу". Мы знаем, что люди болеют за нас, мы это чувствуем", - сказал Солари.

"Реал" занимает 5 место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 30 балов.

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Комментарии

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BARCAMAN
BARCAMAN

Перцу надо дать Соляре поработать и в следующем сезоне! Руки прочь от Соляры!!!

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Пздц ты токсичный. Вот что бывает, когда конченный неудачник по жизни

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