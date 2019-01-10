Солари прокомментировал низкую посещаемость "Бернабеу"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари рассказал, что думает о низкой посещаемости на матче Кубка Испании с "Леганесом" (3:0).

На матч пришло 44 231 болельщика. Это худший показатель клуба в сезоне.

"У "Реала" огромное количество фанатов по всему миру, в каждой стране. "Реал" - мировой бренд, однако не все могут прийти на "Сантьяго Бернабеу". Мы знаем, что люди болеют за нас, мы это чувствуем", - сказал Солари.

"Реал" занимает 5 место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 30 балов.

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