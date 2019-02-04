Солари прокомментировал победу над "Алавесом"

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Солари прокомментировал победу над "Алавесом"

Наставник мадридского "Реала" Сантьяго Солари поделился мыслями после победы своей команды над "Алавесом" в матче 22-го тура испанской Примеры.

"Сегодня мы показали, что у нас есть огромное желание сократить отставание от "Барселоны". Футболисты серьёзно отнеслись к матчу, который получился трудным. Соперник здорово играл. Мы будем бороться до конца. Что касается грядущего класико, то "Реал" является фаворитом, как и всегда. При всём уважении к нашим оппонентам, мы всегда хотим победить" - приводит слова Солари Marca.

Отметим, что благодаря победе над "Алавесом" "Реал" сократил гандикап "Барселоны" в чемпионате до 8 очков.

Не пропустите видеообзор матча "Реал" - "Алавес". | http://soccernews.ru

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