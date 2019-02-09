Солари прокомментировал победу над "Атлетико"

Наставник мадридского "Реала" Сантьяго Солари порассуждал о победе своей команды над "Атлетико" в матче 23-го тура Примеры.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "АТЛЕТИКО" - "РЕАЛ"

"Есть только один способ добиться победы в гостях у "Атлетико" - быть командой. Мы были сегодня единым целым во всех отношениях. Возможно, это лучший наш матч в текущей части сезона. Ключевой фактор - это игроки, ведь они выходят на поле. Футболисты вкладывают усилия, душу и талант в каждую игру. Я тоже считаю себя частью команды. VAR? У нас нет монитора на боковой линии. Поэтому мы можем только надеяться, что решения принимаются правильно" - приводит слова Солари Marca.

Напомним, что "Реал" обыграл "Атлетико" со счётом 3:1 и вышел на второе место в турнирной таблице Примеры.

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