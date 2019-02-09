Солари прокомментировал победу над "Атлетико"

Теги реал мадридатлетико мадридсантьяго солари

Солари прокомментировал победу над "Атлетико"

Наставник мадридского "Реала" Сантьяго Солари порассуждал о победе своей команды над "Атлетико" в матче 23-го тура Примеры.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "АТЛЕТИКО" - "РЕАЛ"

"Есть только один способ добиться победы в гостях у "Атлетико" - быть командой. Мы были сегодня единым целым во всех отношениях. Возможно, это лучший наш матч в текущей части сезона. Ключевой фактор - это игроки, ведь они выходят на поле. Футболисты вкладывают усилия, душу и талант в каждую игру. Я тоже считаю себя частью команды. VAR? У нас нет монитора на боковой линии. Поэтому мы можем только надеяться, что решения принимаются правильно" - приводит слова Солари Marca.

Напомним, что "Реал" обыграл "Атлетико" со счётом 3:1 и вышел на второе место в турнирной таблице Примеры.

Не пропустите: "Реал" стал автором уникального достижения. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Интер" прервал серию неудач гостевой победой над "Пармой" (видео)

"Интер" прервал серию неудач гостевой победой над "Пармой" (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 22 50
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 23 45
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 23 44
4 Севилья Севилья 22 36
5 Хетафе Хетафе 23 35
6 Бетис Бетис 22 32
7 Алавес Алавес 22 32
8 Валенсия Валенсия 22 30
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 22 30
10 Эйбар Эйбар 22 29
11 Эспаньол Эспаньол 23 28
12 Леванте Леванте 22 27
13 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 22 26
14 Леганес Леганес 22 26
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 23 26
16 Сельта Виго Сельта Виго 23 24
17 Жирона Жирона 23 24
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 23 23
19 Вильярреал Вильярреал 23 20
20 Уэска Уэска 23 18
Полная таблица

топ-5 тегов