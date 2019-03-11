Солари прокомментировал победу над "Вальядолидом"

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Солари прокомментировал победу над "Вальядолидом"

Наставник мадридского "Реала" Сантьяго Солари поделился впечатлениями после крупной победы своей команды над "Вальядолидом" в матче 27-го тура Примеры.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "ВАЛЬЯДОЛИД" - "РЕАЛ"

"Мы пережили тяжёлую неделю. В начале матча у нас возникли проблемы, но игроки показали, что способны с этим справиться. Это доказывает, что они духовно сильны и очень профессиональны. Я доволен результатом и горжусь командой", - приводит слова Солари Football Espana.

"Реал" остался на третьем месте в турнирной таблице Примеры. Отставание от "Атлетико" - 5 очков, от "Барселоны" - 12.

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