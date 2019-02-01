Солари прокомментировал победу над "Жироной"

Наставник мадридского "Реала" Сантьяго Солари прокомментировал победу своей команды над "Жироной" в ответном четвертьфинальном матче Кубка Испании.

"Команда заслужила эту победу. Футболисты сыграли сосредоточенно, с самоотдачей, классом и талантом. Мы провели очень солидный матч. Нужно также действовать в каждой игре. К полуфиналу подойдём с полным энтузиазмом. Если есть цель выиграть все титулы, то необходимо быть готовыми бороться. "Реал" на правильном пути" - цитирует Солари официальный сайт королевского клуба.

Кроме того, тренер "Реала" отметил игру форварда Карима Бензема, который в вышеуказанном матче оформил дубль.

"Мне жаль тех, которые всё это время не замечали Бензема. Те, кто впервые увидел Карима в деле на прошлой неделе, ещё смогут по-настоящему открыть его для себя" - добавил аргентинский специалист.

Напомним, что в первом матче "Реал" обыграл "Жирону" со счётом 4:2, а в ответном - закрепил успех победой 3:1. Своего соперника по 1/2 финала Кубка Испании "бланкос" узнают сегодня.

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