Солари прокомментировал победу над "Жироной" в Кубке Испании
Наставник мадридского "Реала" Сантьяго Солари прокомментировал победу своей команды над "Жироной" в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании.
"Моя команда приложила максимум усилий, чтобы иметь преимущество перед ответным матчем. В первом тайме мы заслуживали большего, но быстрый гол сильно помог сопернику. После перерыва "Жирона" оказывала на нас давление, особенно после реализованного пенальти. Судьба противостояния ещё не решена. Нам нельзя терять концентрацию, поскольку это чревато проблемами" - приводит слова Солари Marca.
Напомним, что "Реал" обыграл "Жирону" со счётом 4:2. Ответная встреча состоится 31 января.
Не пропустите: "Реал" - лидер рейтинга европейских клубов по доходам. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
ЦСКА отправил в аренду своего полузащитника
-
Сёмин рассказал о состоянии Фёдора Смолова
-
"Барселона" изменила позицию в переговорах с Рабьо
-
Известные футболисты призывают возобновить поиски самолёта с Салой
-
"Арсенал" нашёл замену Рэмзи в ПСЖ
-
Липпи покинул сборную Китая
-
Матчи ближайшего тура АПЛ начнутся с минуты молчания в память о пропавшем без вести Эмилиано Сале
-
"Ювентус" интересуется защитником "Зенита"
-
Сарри: "Заслужили победу над "Тоттенхэмом" без серии пенальти"
-
"Интер" согласовал первый зимний трансфер
-
Футбол XXI века: "Ювентус" (2011-2015)
-
Бранислав Иванович назвал "Фергюсона российского футбола"
-
Переход Ракицкого в "Зенит": появились косвенные доказательства
-
Солари прокомментировал победу над "Жироной" в Кубке Испании
-
Жеребьёвка группового этапа Кубка Америки-2019: Бразилия и Аргентина узнали соперников
-
Определились все участники 1/8 финала Кубка Франции
-
Главные новости дня: 24 января
-
"Дженоа" объявил о переходе футболиста "Ювентуса"
-
Дубль Рамоса принес "Реалу" сложнейшую победу в Кубке Испании над клубом из Каталонии
-
"Лион" вышел в 1/8 финала Кубка Франции благодаря голам Дембеле и Дюбуа
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|20
|46
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|41
|3
|Реал Мадрид
|20
|36
|4
|Севилья
|20
|33
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|20
|31
|7
|Бетис
|20
|29
|8
|Реал Сосьедад
|20
|26
|9
|Валенсия
|20
|26
|10
|Леванте
|20
|26
|11
|Эйбар
|20
|25
|12
|Жирона
|20
|24
|13
|Эспаньол
|20
|24
|14
|Атлетик Бильбао
|20
|23
|15
|Леганес
|20
|22
|16
|Реал Вальядолид
|20
|22
|17
|Сельта Виго
|20
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|20
|18
|20
|Уэска
|20
|11