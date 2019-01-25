Солари прокомментировал победу над "Жироной" в Кубке Испании

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Солари прокомментировал победу над "Жироной" в Кубке Испании

Наставник мадридского "Реала" Сантьяго Солари прокомментировал победу своей команды над "Жироной" в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании.

"Моя команда приложила максимум усилий, чтобы иметь преимущество перед ответным матчем. В первом тайме мы заслуживали большего, но быстрый гол сильно помог сопернику. После перерыва "Жирона" оказывала на нас давление, особенно после реализованного пенальти. Судьба противостояния ещё не решена. Нам нельзя терять концентрацию, поскольку это чревато проблемами" - приводит слова Солари Marca.

Напомним, что "Реал" обыграл "Жирону" со счётом 4:2. Ответная встреча состоится 31 января.

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