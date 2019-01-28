Солари прокомментировал победу "Реала" над "Эспаньолом"

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Солари прокомментировал победу "Реала" над "Эспаньолом"

Наставник мадридского "Реала" Сантьяго Солари поделился мыслями касательно победы над "Эспаньолом" в матче 21-го тура Примеры, а также отметил игру французского нападающего Карима Бензема.

"Ежедневно мы стремимся стать лучше. Я доволен этой победой. Жаль только, что пришлось заканчивать матч в меньшинстве. Бензема всегда показывает цельную игру. В этот раз он забил два красивых гола. Это только подтверждает качество его игры в нынешнем сезоне и на протяжении большей части карьеры" - цитирует Солари Football Espana.

Напомним, что "Реал" обыграл "Эспаньол" со счётом 4:2 и вернулся на третье место в турнирной таблице первенства.

В текущем сезоне 31-летний Бензема сыграл за "сливочных" 33 матча, забил 15 голов и сделал 6 ассистов.

Не пропустите видеообзор матча "Эспаньол" – "Реал". | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Более-менее начал играть,но потому-что других топ-игроков нет,которые могут забивать,но хочу отметить, что в лч такие фокусы не прокатят!

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