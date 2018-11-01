Солари прокомментировал победу "Реала" над "Мелильей"

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Солари прокомментировал победу "Реала" над "Мелильей"

Исполняющий обязанности главного тренера мадридского "Реала" Сантьяго Солари высказался после первого матча 1/16 финала Кубка Короля против "Мелильи", в котором его команда одержала разгромную победу.

"Нельзя сказать, что этот матч получится простым. Футболистам пришлось проявить самоотдачу. Они сделали это не ради меня, а ради клуба, болельщиков и ради себя. Мне понравилось, что команда сыграла с позитивным настроем и показала характер. Рад за всех, мы все в одной лодке" - приводит слова Солари Marca.

Напомним, что аргентинский специалист сменил на временной основе у руля "Реала" уволенного в понедельник Хулена Лопетеги. Поэтому данный матч стал дебютным для него.

Также стоит отметить, что это всего вторая победа "сливочных" в 8 последних играх.

Не пропустите: "Реал" крупно победил в первом матче под руководством Солари. | http://soccernews.ru

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