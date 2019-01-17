Солари прокомментировал поражение от "Леганеса" в Кубке Короля

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Солари прокомментировал поражение от "Леганеса" в Кубке Короля

Наставник мадридского "Реала" Сантьяго Солари поделился мыслями после ответного матча 1/8 финала Кубка Короля против "Леганеса".

"Всем футболистам нужно игровое время, и они его получили. Стоит признать, что "Реал" играл плохо, но главное, что мы вышли в следующий раунд турнира. Я не чувствовал, что мы рискуем вылететь из Кубка. Главной нашей проблемой было отсутствие наконечника в атаке. Нам очень не хватало Бензема. Надеюсь, к матчу с "Севильей" он вернётся в строй" - приводит слова Солари Marca.

Напомним, что "Реал" проиграл "Леганесу" со счётом 0:1, однако за счёт крупной победы в первом матче получил путёвку в четвертьфинал Кубка Короля.

Что касается Бензема, то 13 января в поединке с "Бетисом" форвард сломал мизинец на руке и теперь ему предстоит операция, после которой он пропустит около двух недель.

Не пропустите: Впервые за шесть лет "Реал" потерпел 10 поражений в течение одного сезона. | http://soccernews.ru

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