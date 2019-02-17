Солари прокомментировал поражение от "Жироны"

Наставник "Реала" Сантьяго Солари подвел итоги матча с "Жироной" (1:2).

"Это очень обидное поражение учитывая, что наши конкуренты набрали очки. В первом тайме преимущество было за нами, но "Жирона" активизировалась во второй половине матча, а нам не хватило сил, чтобы забить еще гол.



До этого у нас была серия сложнейших поединков, возможно, это сказалось на нашей игре во втором тайме, - приводит слова Солари Marca.

Отметим, что "Реал" опустился на 3-ю позицию и теперь отстает от лидирующей "Барселоны" на 9 очков.

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