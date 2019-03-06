Солари прокомментировал разгромное поражение от "Аякса" в Лиге Чемпионов

Наставник мадридского "Реала" Сантьяго Солари высказался после поражения своей команды от "Аякса" со счётом 1:4 в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Это очень болезненная неделя. Мы просим прощения у болельщиков, которые нас поддерживали. Мы сделали всё, что могли, не отворачивайтесь от нас. Большинство игроков "Реала" - трёхкратные победители Лиги Чемпионов, но сегодня мы вылетели. Это грустный момент, который лишь добавляет ценности тому, что они сделали, и который показывает, как тяжело выиграть данный трофей. Сейчас нам нужно успокоиться и бороться, демонстрируя свой характер. Потому что "Реал" больше, чем все мы. Он всегда возвращается и возвращается только сильнее", - приводит слова Солари Marca,

После вылета из Лиги Чемпионов "Реал" продолжает борьбу только за победу в Примере, но в этом соревновании за 12 туров до завершения "сливочные" отстают от лидирующей "Барселоны" на 12 очков и практически не имеют шансов на титул.

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