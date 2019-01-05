Солари прокомментировал результаты "Реала"

1 Теги реал мадридсантьяго солари

Солари прокомментировал результаты "Реала"Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари рассказал, что думает о турнирном расположении команды. Об этом сообщает Marca.

"Месяц был непростым, игры были каждые три дня, а футболисты не роботы. 

Очень важно продолжать подниматься в турнирной таблице Ла Лиги. У нас очень сильный чемпионат, никто никому не хочет уступать", - сказал тренер.

"Реал" с 30 баллами занимает 4 место турнирной таблицы Ла Лиги.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Причём тут календарь?У всех сейчас такой плотный график.Задача тренера-это грамотно распределить силы на этот отрезок,грамотно выбирать состав,а если на абум ставить футболистов конечно будет GGWP,только не противнику,а Реалу!

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