Солари прокомментировал результаты "Реала"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари рассказал, что думает о турнирном расположении команды. Об этом сообщает Marca.

"Месяц был непростым, игры были каждые три дня, а футболисты не роботы.

Очень важно продолжать подниматься в турнирной таблице Ла Лиги. У нас очень сильный чемпионат, никто никому не хочет уступать", - сказал тренер.

"Реал" с 30 баллами занимает 4 место турнирной таблицы Ла Лиги.

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