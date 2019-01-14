Солари прокомментировал трудную победу "Реала" над "Бетисом"

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Солари прокомментировал трудную победу "Реала" над "Бетисом"

Наставник мадридского "Реала" Сантьяго Солари поделился мыслями после трудной победы своей команды над "Бетисом" в матче 19-го тура Примеры.

"БЕТИС" - "РЕАЛ": ВИДЕООБЗОР МАТЧА

"Главное, что мы взяли три очка и не позволили конкурентам оторваться от нас. В нашем составе всё больше молодых футболистов, и это отличная новость для клуба. Наша задача - не только добывать результат, но и побольше вливать в команду свежую кровь" - цитирует Солари Football Espana.

Напомним, что "Реал" обыграл "Бетис" со счётом 2:1, благодаря чему вернулся в четвёрку лидеров чемпионата.

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