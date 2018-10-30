Солари провёл первую тренировку с основой "Реала" (фотоотчёт)

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Солари провёл первую тренировку с основой "Реала" (фотоотчёт)

Во вторник исполняющий обязанности главного тренера "Реала" Сантьяго Солари провёл первую тренировку с основной командой.

Напомним, что Солари назначен временным наставником вместо уволенного Хулена Лопетеги. До этого аргентинский специалист возглавлял дубль "сливочных".

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