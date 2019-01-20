Солари рассказал о целях "Реала"

Теги реал мадридсантьяго солари

Солари рассказал о целях "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Сантьяго Солари рассказал, что думает о победном 20-го тура испанской Примеры с "Севильей" (2:0). Об этом сообщает Marca.

"Будем бороться за победу во всех трех турнирах. Собираемся сражаться за победу в трёх турнирах до самого конца. Для "Реала" нет ничего невозможного", - сказал Солари.

"Реал" с 36 баллами занимает 3 строчку турнирной таблицы Ла Лиги.

Не пропустите: "Атлетико" близок к трансферу экс-форварда "Реала" | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Директор по маркетингу РПЛ рассказал, как руководство турнира стимулирует клубы на активную работу

Директор по маркетингу РПЛ рассказал, как руководство турнира стимулирует клубы на активную работу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 43
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 41
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 36
4 Севилья Севилья 20 33
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 26
8 Бетис Бетис 19 26
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 25
10 Жирона Жирона 19 24
11 Эспаньол Эспаньол 19 24
12 Леванте Леванте 19 23
13 Леганес Леганес 19 22
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 22
15 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 22
16 Эйбар Эйбар 19 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 20 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 19 19
19 Вильярреал Вильярреал 19 17
20 Уэска Уэска 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов