Солари рассказал о целях "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Сантьяго Солари рассказал, что думает о победном 20-го тура испанской Примеры с "Севильей" (2:0). Об этом сообщает Marca.

"Будем бороться за победу во всех трех турнирах. Собираемся сражаться за победу в трёх турнирах до самого конца. Для "Реала" нет ничего невозможного", - сказал Солари.

"Реал" с 36 баллами занимает 3 строчку турнирной таблицы Ла Лиги.

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