Солари рассказал, почему Иско имеет мало игровой практики в "Реале"

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Солари рассказал, почему Иско имеет мало игровой практики в "Реале"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари рассказал, почему полузащитник команды Иско так мало попадает в стартовый состав. Об этом сообщает Goal. 

"Все вопросы мы решаем внутри клуба. Чтобы играть нужно, прежде всего иметь хорошую физическую форму и уметь поддерживать ее", - сказал Солари.

Напомним 26-летний Иско не выходил в стартовом составе команды с того момента, как Солари возглавил "Реал".

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 16 матчах, забив 1 гол и сделав 2 результативные передачи.

А еще: Иско принёс извинения игрокам "Реала"| http://soccernews.ru

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