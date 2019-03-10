Солари рассказал, почему Иско имеет мало игровой практики в "Реале"
Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари рассказал, почему полузащитник команды Иско так мало попадает в стартовый состав. Об этом сообщает Goal.
"Все вопросы мы решаем внутри клуба. Чтобы играть нужно, прежде всего иметь хорошую физическую форму и уметь поддерживать ее", - сказал Солари.
Напомним 26-летний Иско не выходил в стартовом составе команды с того момента, как Солари возглавил "Реал".
В нынешнем сезоне футболист участвовал в 16 матчах, забив 1 гол и сделав 2 результативные передачи.
А еще: Иско принёс извинения игрокам "Реала"| http://soccernews.ru
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|М
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|27
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|26
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|42
|5
|Алавес
|27
|41
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|Севилья
|26
|37
|7
|Валенсия
|26
|36
|8
|Бетис
|26
|36
|9
|Реал Сосьедад
|26
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|10
|Эйбар
|27
|35
|11
|Эспаньол
|27
|34
|12
|Атлетик Бильбао
|27
|34
|13
|Леганес
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|26
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|15
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|26
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|Реал Вальядолид
|26
|26
|17
|Сельта Виго
|26
|25
|18
|Вильярреал
|26
|23
|19
|Райо Вальекано
|27
|23
|20
|Уэска
|26
|22