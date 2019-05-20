Солари - самый эффективный тренер "Реала" в сезоне 2018/19

В воскресенье мадридский "Реал" завершил сезон домашним поражением от "Бетиса" (0:2) в матче 38-го тура Примеры.

С прошлого лета "сливочных" возглавляли три тренера - Хулен Лопетеги, Сантьяго Солари и Зинедин Зидан.

Самым эффективным наставником оказался аргентинец. При нём команда одержала 12 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения, набрав 72% возможных очков.

Соответствующие показатели у француза составляют 51,51%, а у испанца - 46,66%.

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