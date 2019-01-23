Солари сделал заявление о положении Марсело в "Реале"

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Солари сделал заявление о положении Марсело в "Реале"
Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари прокомментировал ситуацию с защитником Марсело, который в последнее время потерял место в основном составе.

"Я не сомневаюсь в преданности Марсело "Реалу", а также в его поведении и работе на тренировках. Но выбор стартового состава является моей работой. Я выбираю лучших игроков перед каждым матчем. Говорил ли я об этом с Марсело или нет, это останется между нами.

Хорошо, когда в составе есть конкуренция. Каждый игрок должен знать, что он может завоевать либо потерять место в составе", - приводит слова Солари ESPN.

В нынешнем сезоне 30-летний Марсело провел за королевский клуб 19 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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