Солари сделал заявление о предстоящем матче "Реал" - "Барселона"



Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари рассказал о своих ожиданиях от ответного полуфинального матча Кубка Испании с "Барселоной".

"Мы полностью сконцентрированы на матче. Мы упорно готовимся и надеемся получить удовольствие от игры. Мы многое преодолели, чтобы добраться до полуфинала. Нам удалось добиться хорошего результата в первом матче, поэтому чувствуем уверенность в своих силах. Хотим продолжить борьбу во всех трех турнирах", - цитирует Солари Marca.

Матч "Реал" - "Барселона" состоится 27 февраля и начнется в 23:00 мск. В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1.

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