Солари сделал заявление о предстоящем матче "Реал" - "Барселона"

Теги реал мадридбарселонасантьяго солари

Солари сделал заявление о предстоящем матче "Реал" - "Барселона"
Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари рассказал о своих ожиданиях от ответного полуфинального матча Кубка Испании с "Барселоной".

"Мы полностью сконцентрированы на матче. Мы упорно готовимся и надеемся получить удовольствие от игры. Мы многое преодолели, чтобы добраться до полуфинала. Нам удалось добиться хорошего результата в первом матче, поэтому чувствуем уверенность в своих силах. Хотим продолжить борьбу во всех трех турнирах", - цитирует Солари Marca.

Матч "Реал" - "Барселона" состоится 27 февраля и начнется в 23:00 мск. В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Не пропустите: Игроки "Реала" недовольны Роналду: названа причина. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Игроки "Реала" недовольны Роналду: названа причина

Игроки "Реала" недовольны Роналду: названа причина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 25 57
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 25 50
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 25 48
4 Хетафе Хетафе 25 39
5 Севилья Севилья 25 37
6 Алавес Алавес 25 37
7 Бетис Бетис 25 36
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 25 35
9 Валенсия Валенсия 25 33
10 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 25 33
11 Эйбар Эйбар 25 31
12 Леганес Леганес 25 30
13 Леванте Леванте 25 30
14 Эспаньол Эспаньол 25 30
15 Жирона Жирона 25 28
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 25 26
17 Сельта Виго Сельта Виго 25 25
18 Вильярреал Вильярреал 25 23
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 25 23
20 Уэска Уэска 25 19
Полная таблица

топ-5 тегов