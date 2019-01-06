Солари сделал заявление после поражения "Реала" от "Реала Сосьедад" в Примере

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Солари сделал заявление после поражения "Реала" от "Реала Сосьедад" в Примере
Главный тренер мадридского "Реала" Сантьяго Солари дал оценку поражению своей команды в матче 18-го тура чемпионата Испании против "Реала Сосьедад" (0:2).

РЕАЛ - РЕАЛ СОСЬЕДАД: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

"У нас есть проблемы в обороне и мы плохо начали матч. Нам дорого стоила наша ошибка. Затем мы сделали все, чтобы изменить ход матча, но не сумели использовать свои моменты. Потом случился непонятный момент. На Винисиусе был явный пенальти! Невнимательность арбитра дорога нам обошлась.

Несмотря на удаление мы бились до конца. Мне понравился Винисиус. Он показал очень уверенную игру для 18 лет. Мы не можем требовать от него большего", - приводит слова Солари Marca.

После этого матча "Реал" остался на пятом месте в Примере и пока не попадает в зону Лиги Чемпионов.

Не пропустите: "Реал" готовит предложение по "новому Пепе". | http://soccernews.ru

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Комментарии

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МАДРИД
МАДРИД

Вовремя Зидан и заднеприводная фотомодель с перхотью свалили из Титаника. Поняли что ему конец.

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BARCAMAN
BARCAMAN

Титаник не тонул, просто ввели ВАР и у старика Фло на судей деньги закончились.

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BARCAMAN
BARCAMAN

Солари ВЕЛИКИЙ! Перес, продли контракт с ним еще на 5 лет.

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МАДРИД
МАДРИД

С таким физруком и в правду, хоть за ЛЕ зацепиться

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