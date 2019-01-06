Солари сделал заявление после поражения "Реала" от "Реала Сосьедад" в Примере



Главный тренер мадридского "Реала" Сантьяго Солари дал оценку поражению своей команды в матче 18-го тура чемпионата Испании против "Реала Сосьедад" (0:2).

РЕАЛ - РЕАЛ СОСЬЕДАД: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

"У нас есть проблемы в обороне и мы плохо начали матч. Нам дорого стоила наша ошибка. Затем мы сделали все, чтобы изменить ход матча, но не сумели использовать свои моменты. Потом случился непонятный момент. На Винисиусе был явный пенальти! Невнимательность арбитра дорога нам обошлась.

Несмотря на удаление мы бились до конца. Мне понравился Винисиус. Он показал очень уверенную игру для 18 лет. Мы не можем требовать от него большего", - приводит слова Солари Marca.

После этого матча "Реал" остался на пятом месте в Примере и пока не попадает в зону Лиги Чемпионов.

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