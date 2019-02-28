Солари сделал заявление после разгрома "Реала" в матче с "Барселоной"
Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари прокомментировал поражение его команды от "Барселоны" (0:3) в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании, которое привело к вылету из команды из турнира.
"Реал обязан был реализовывать свои моменты и выходить в финал Кубка Короля. У нас было много возможностей, но мы не сумели забить. Хорош сыграли Регилон и Винисиус, которому не хватило завершающего касания", - приводит слова Солари Marca.
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|25
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|3
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|Хетафе
|25
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|Севилья
|25
|37
|6
|Алавес
|25
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|Бетис
|25
|36
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|Реал Сосьедад
|25
|35
|9
|Валенсия
|25
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|Атлетик Бильбао
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|11
|Эйбар
|25
|31
|12
|Леганес
|25
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|25
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|Эспаньол
|25
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|Жирона
|25
|28
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|Реал Вальядолид
|25
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|17
|Сельта Виго
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|Вильярреал
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