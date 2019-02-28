Солари сделал заявление после разгрома "Реала" в матче с "Барселоной"



Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари прокомментировал поражение его команды от "Барселоны" (0:3) в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании, которое привело к вылету из команды из турнира.

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА: ВИДЕООБЗОР

"Реал обязан был реализовывать свои моменты и выходить в финал Кубка Короля. У нас было много возможностей, но мы не сумели забить. Хорош сыграли Регилон и Винисиус, которому не хватило завершающего касания", - приводит слова Солари Marca.

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