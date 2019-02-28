Солари сделал заявление после разгрома "Реала" в матче с "Барселоной"

Теги реал мадридбарселонасантьяго солари

Солари сделал заявление после разгрома "Реала" в матче с "Барселоной"
Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари прокомментировал поражение его команды от "Барселоны" (0:3) в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании, которое привело к вылету из команды из турнира.

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА: ВИДЕООБЗОР

"Реал обязан был реализовывать свои моменты и выходить в финал Кубка Короля. У нас было много возможностей, но мы не сумели забить. Хорош сыграли Регилон и Винисиус, которому не хватило завершающего касания", - приводит слова Солари Marca.

Не пропустите: Месси и Бускетс установили рекорд класико. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 27 февраля

Главные новости дня: 27 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 25 57
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 25 50
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 25 48
4 Хетафе Хетафе 25 39
5 Севилья Севилья 25 37
6 Алавес Алавес 25 37
7 Бетис Бетис 25 36
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 25 35
9 Валенсия Валенсия 25 33
10 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 25 33
11 Эйбар Эйбар 25 31
12 Леганес Леганес 25 30
13 Леванте Леванте 25 30
14 Эспаньол Эспаньол 25 30
15 Жирона Жирона 25 28
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 25 26
17 Сельта Виго Сельта Виго 25 25
18 Вильярреал Вильярреал 25 23
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 25 23
20 Уэска Уэска 25 19
Полная таблица

топ-5 тегов