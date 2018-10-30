Солари сравнил игроков "Реала" с воинами и призвал оставить Зидана в покое

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Солари сравнил игроков "Реала" с воинами и призвал оставить Зидана в покое

Сегодня, 30 октября, состоялась пресс-конференция исполняющего обязанности главного тренера мадридского "Реала" Сантьяго Солари. Аргентинский специалист сменил уволенного Хулена Лопетеги.

Солари отметил, что с большим энтузиазмом приступил к работе и считает этот шанс - прекрасной возможностью: "Будучи игроком я оставлял все силы за эту футболку. "Реал" превосходит всех в величии, а мы все - его часть, поэтому работать здесь - это прекрасно".

Аргентинец, как и ожидалось, много говорил о том, что все в команде хотят исправить ситуацию, сравнив своих подопечных с воинами: "В "Реале" собраны чемпионы и воины, которые выиграли для клуба очень много трофеев. ситуация не самая простая, но я был сегодня с командой и видел их желание. Никаких презрительных взглядов или недоверия - они хотят побеждать".

Также Солари достаточно жёстко ответил на вопрос журналистов о Зидане: "Оставьте его в покое! Зидан - одна из величайших фигур в истории "Реала", но не нужно с ним никого сравнивать".

На вопрос о своих перспективах Солари ответил: "В футболе всё очень быстро меняется - особенно в профессии тренера. Сейчас главное отдавать все силы в каждодневной работе".

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