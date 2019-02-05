Солари высказался о возможном отсутствии Месси в матче с "Реалом"

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Солари высказался о возможном отсутствии Месси в матче с "Реалом"

Главный тренер мадридского "Реала" Сантьяго Солари поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Кубка Испании с "Барселоной".

"Не мы составляли календарь, поэтому нам остается только выйти на поле и показать свою лучшую игру. Я лишь надеюсь, что это не было сделано специально. Хочу ли я, чтобы в матче принял участие Месси? Хорошо, когда в матчах играют лучшие игроки. Это никак не отразится на нашей подготовке к матчу. 

Винисиус не является неприкасаемым, как и любой другой футболист. Иско? Все наши мысли об игре с "Барселоной", - приводит слова Солари Marca.

Матч "Барселона" - "Реал" состоится 6 февраля и начнется в 23:00 мск.

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