Солари высказался о возможном возвращении в клуб Моуринью



Главный тренер мадридского "Реала" Сантьяго Солари прокомментировал информацию о том, что клуб может вновь возглавить португальский специалист Жозе Моуринью.

"У "Реала" всегда было больше кандидатов, чем у Джулии Робертс. Это нормально, я не переживаю по этому поводу", - приводит слова Солари официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что 56-летний Моуринью может возглавить "Реал" в следующем сезоне. Напомним, что он возглавлял королевский клуб с 2010 по 2013 годы.

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