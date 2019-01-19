Солари высказался после победы "Реала" в матче против "Севильи"

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Солари высказался после победы "Реала" в матче против "Севильи"

Главный тренер мадридского "Реала" Сантьяго Солари оценил игру своей команды в матче 20-го тура чемпионата Испании против "Севильи" (2:0).

РЕАЛ - СЕВИЛЬЯ: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

"Модрич был невероятен, особенно учитывая, что ему в перерыве зашили большую рану под глазом. Лука является настоящим бойцом. Он сумел доиграть встречу до конца и забить гол. Это говорит о его характере.

Я раз за команду, мы заслуженно одержали победу", - цитирует Солари Marca.

Эта победа позволила "Реалу" выйти на чистое третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 36 очков. В 21-м туре "Реал" в гостях сыграет с "Эспаньолом" (27 января).

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