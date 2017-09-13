Сольбаккен: "Локомотив" - самая сильная команда в группе, но мы не будем выходить на поле и думать о ничьей"
Наставник "Копенгагена" Столе Сольбаккен поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с "Локомотивом".
"Победа даст нам положительный импульс, но и ничья может стать хорошим результатом. Зависит от того, как будет развиваться игра. Если мы, например, создадим шесть голевых моментов, а они один, то ничья нас не устроит.
"Локомотив" - самая сильная команда в группе, но мы не будем выходить на поле и думать о ничьей. Я смотрел шесть-семь матчей "железнодорожников", и в последних двух играх они выглядели слабее, чем в начале сезона. А тогда они показывали хороший футбол" - приводит слова Сольбаккена Fyens.
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