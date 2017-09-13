Сольбаккен: "Локомотив" - самая сильная команда в группе, но мы не будем выходить на поле и думать о ничьей"

Теги копенгагенлокомотив москва

Сольбаккен: "Локомотив" - самая сильная команда в группе, но мы не будем выходить на поле и думать о ничьей"

Наставник "Копенгагена" Столе Сольбаккен поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с "Локомотивом".

"Победа даст нам положительный импульс, но и ничья может стать хорошим результатом. Зависит от того, как будет развиваться игра. Если мы, например, создадим шесть голевых моментов, а они один, то ничья нас не устроит.

"Локомотив" - самая сильная команда в группе, но мы не будем выходить на поле и думать о ничьей. Я смотрел шесть-семь матчей "железнодорожников", и в последних двух играх они выглядели слабее, чем в начале сезона. А тогда они показывали хороший футбол" - приводит слова Сольбаккена Fyens.

Читайте также: 22 футболиста "Локомотива" отправились на матч с "Копенгагеном". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Лига чемпионов: сенсационные победы ЦСКА и "Шахтера", Месси забивает Буффону и другие итоги недели

Лига чемпионов: сенсационные победы ЦСКА и "Шахтера", Месси забивает Буффону и другие итоги недели

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Астана 0 0
2 Маккаби Тель-Авив 0 0
3 Славия Прага 0 0
4 Вильярреал 0 0
Группа B М О
1 Динамо Киев 0 0
2 Партизан 0 0
3 Шкендербеу 0 0
4 Янг Бойз 0 0
Группа C М О
1 Хоффенхайм 0 0
2 Лудогорец 0 0
3 Брага 0 0
4 Истанбул ББ 0 0
Группа D М О
1 АЕК 0 0
2 Аустрия Вена 0 0
3 Милан 0 0
4 Риека 0 0
Группа E М О
1 Аполлон 0 0
2 Аталанта 0 0
3 Эвертон 0 0
4 Лион 0 0
Группа F М О
1 Копенгаген 0 0
2 Локомотив Москва 0 0
3 Шериф 0 0
4 Злин 0 0
Группа G М О
1 Стяуа Бухарест 0 0
2 Хапоэль Беэр-Шева 0 0
3 Лугано 0 0
4 Виктория Плзень 0 0
Группа H М О
1 Арсенал Лондон 0 0
2 БАТЭ 0 0
3 Црвена Звезда 0 0
4 Кельн 0 0
Группа I М О
1 Коньяспор 0 0
2 Марсель 0 0
3 Зальцбург 0 0
4 Витория Гимарайнш 0 0
Группа J М О
1 Атлетик Бильбао 0 0
2 Герта 0 0
3 Заря Луганск 0 0
4 Эстерсунд ФК 0 0
Группа K М О
1 Лацио 0 0
2 Ницца 0 0
3 Витесс 0 0
4 Зульте-Варегем 0 0
Группа L М О
1 Реал Сосьедад 0 0
2 Русенборг 0 0
3 Вардар 0 0
4 Зенит Санкт-Петербург 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов