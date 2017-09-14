Сольбаккен: "Матч меня порадовал, хотя "Копенгаген" мог создать больше моментов"

Наставник "Копенгагена" Столе Солбаккен прокомментировал ничью в игре с "Локомотивом" (0:0).

"Очень доволен, особенно выступлением команды. У нас молодая и несыгранная команда, но мы показали зрелый футбол. Поэтому матч меня порадовал, хотя "Копенгаген" мог создать больше моментов. С другой стороны, мы не давали сопернику подходить к нашим воротам.

"Локомотив" оправдал ожидания. Мы просмотрели много матчей с их участием, и эта команда на выезде не показывает авантюрный футбол. "Железнодорожники" выпускают пять защитников и опасно контратакуют. Но мы не попались в их ловушку. В перерыве напомнил ребятам, чтобы не совершали безумные поступки, поскольку это именно то, чего ждёт соперник.

Не думаю, что эта игра как-то изменила расклад сил. Мы сразу сказали, что "Локомотив" - сильнейшая команда в группе, а у нас есть хорошие шансы занять второе место" - цитирует Сольбаккена BT.

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