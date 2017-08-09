Сольдадо может перейти в "Фенербахче"

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Сольдадо может перейти в "Фенербахче"

"Фенербахче" проявляет интерес к нападающему "Вильярреала" Роберто Сольдадо, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, турецкий клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него порядка 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне 32-летний Сольдадо долго был травмирован, но вернувшись на поле забил 4 мяча в 10 матчах чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что "Фенербахче" интересуется форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой.

Не пропустите: Дзюба попал в сферу интересов "Фенербахче". | http://soccernews.ru

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