Сольдадо может перейти в "Фенербахче"

"Фенербахче" проявляет интерес к нападающему "Вильярреала" Роберто Сольдадо, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, турецкий клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него порядка 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне 32-летний Сольдадо долго был травмирован, но вернувшись на поле забил 4 мяча в 10 матчах чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что "Фенербахче" интересуется форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой.

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